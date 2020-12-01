Майкоп, , 16:36 — REGNUM В Майкопе на базе Адыгейского государственного университета стартовал VI всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Этномода».В 2020 году году в мероприятии примут участие и зарубежные дизайнеры, сообщили 1 декабря в пресс-службе вуза.

Помимо традиционного конкурса модных показов программа фестиваля также включает семинары и мастер-классы. Из-за сложной эпидемиологической ситуации мероприятие пройдет в смешанном формате, часть участников будет на связи в онлайн-режиме.

«Здесь дизайнеры из самых разных стран смогут представить вниманию зрителя свои коллекции, обменяться опытом работы в сфере модной индустрии и приобрести новые полезные знакомства», — отметили в вузе.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Завершится фестиваль 3 декабря.