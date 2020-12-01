Рязань, , 15:11 — REGNUM Передать объект культурного наследия федерального значения «Дом Барковых» на региональный баланс просят власти Рязанской области. Это позволит начать восстановительные работы на сгоревшем памятнике архитектуры, сообщает 1 декабря пресс-служба правительства региона.

На заседании правительства обсуждался вопрос состояния дел в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Власти собираются начать проектные работы в отношении села Ижевское Спасского района и рабочего посёлка Елатьма Касимовского района. Это позволит присвоить им статус исторического поселения.

«Город Касимов — одна из жемчужин региона, который необходимо приводить в порядок, принимать необходимые шаги для сохранения всех объектов, которые там находятся. Касимов в целом нуждается в чётком градостроительном регулировании, и здесь ещё очень много работы, которая нуждается в поддержке наших депутатов Госдумы РФ», — отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В Касимове в ночь на 20 ноября 2020 года полностью сгорела деревянная часть объекта культурного наследия федерального значения «Дом Барковых». По словам главы региона, он направил письма в Минкультуры РФ и Росимущество с просьбой передать памятник на баланс одной из организаций, подведомственных областному минкультуры, что как можно скорее начать восстановительные работы.

Дом купцов Барковых был построен в середине XIX века. В 2017 году Федеральное агентство по управлению государственным имуществом передало его в аренду на 14 лет ООО «Граус-Лайт» (г. Москва)

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