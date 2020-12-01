Москва, , 13:31 — REGNUM Краудфандинговая кампания по подписке на журнал «Мир Фантастики» в 2021 побила собственный рекорд сбора средств в первый день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря сообщают в пресс-службе издательства Hobby World.

За первый день кампании было собрано почти полтора миллиона рублей. Для сравнения, в 2019 и 2020 году за этот же период было собрано чуть больше 500 тыс. рублей.

Сообщается, что кампания по сбору средств продлится до 10 января 2021 года. Её главной сверхцелью станет издание на русском языке французского комикса La Science Fiction от знаменитого издательства Les Humanoïdes Associés («Инкал», «Метабароны»).

Напомним, «Мир Фантастики» впервые запустил краудфандинговую кампанию на платформе CrowdRepublic в 2018 году. Тогда журналу удалось установить рекорд по сборам среди российских печатных СМИ.