Москва, , 13:32 — REGNUM Глава Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина Ирина Антонова скончалась по причине COVID-19 вкупе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе ГМИИ.

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"У нее сочетанный диагноз — коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС, где ссылаются на заключение медиков.

Также в последнем указывается, что у покойной наличествовали заболевания сердечно-сосудистой системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что соболезнования по поводу кончины президента Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ) Ирины Антоновой выразил президент России Владимир Путин.