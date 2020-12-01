Новосибирск, , 11:01 — REGNUM Новосибирский государственный академический театр оперы и балета внёс изменения в репертуар из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается в Instagram театра.

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"К сожалению, мы вынуждены отменить показы балета «Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена, чтобы не подвергать риску здоровье детей — учащихся Новосибирского хореографического училища, занятых в спектакле, — говорится в сообщении. — По этой причине вместо ранее заявленных в афише с 15 по 19 декабря спектаклей «Щелкунчик» в редакции Василия Вайнонена состоятся показы балета «Щелкунчик» в постановке испанского хореографа Начо Дуато».

Уточняется, что приобретённые билеты на спектакли с 15 по 19 декабря — действительны.