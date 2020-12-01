Лос-Анджелес, США, , 10:58 — REGNUM В сети появился первый тизер-трейлер специального эпизода сериала «Эйфория». Его опубликовали 30 ноября на YouTube-канале TV Promos.

Первый специальный эпизод шоу называется «Ру» в честь главной героини «Эйфории». Сообщается, что серия будет посвящена тому, как она справляет Рождество.

Напомним, премьера нового эпизода состоится 6 декабря 2020 года. Серия будет доступна на сервисе HBO Max.

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