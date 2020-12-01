Нью-Йорк, США, , 10:47 — REGNUM В сети появился трейлер второго сезона анимационного сериала «Хильда». Его опубликовали 30 ноября на YouTube-канале Netflix Futures.

В ролике показаны фрагменты из второго сезона «Хильды» — на них героиня встречает новых друзей и противостоит различным опасностям. Все эпизоды выйдут на Netflix уже 14 декабря 2020 года.

Напомним, «Хильда» — это приключенческий мультсериал, созданный по мотивам одноимённой серии комиксов иллюстратора Люка Пирсона. Премьера первого сезона состоялась в 2018 году.

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