Москва, 1 декабря 2020, 10:11 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин поздравил артиста, художественного руководителя Московского театра эстрады Геннадия Хазанова с 75-летием, сообщается на сайте Кремля.
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Президент подчеркнул, что главный секрет творческого успеха Хазанова — яркий артистический темперамент и прекрасное чувство юмора.
«Вы как человек незаурядного и многогранного даровани, щедро дарите зрителям свой талант», — отметил Путин и пожелал артисту здоровья и вдохновения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Геннадий Хазанов — советский и российский артист эстрады, актёр театра и кино. Народный артист РСФСР. С 1997 года руководит Московским государственным театром эстрады.
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