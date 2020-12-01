Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Очередная музыкальная композиция южнокорейской группы BTS возглавила чарт Billboard Hot 100. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник Billboard.

Согласно опубликованным данным, «Life Goes On» стал первой за 62 года композицией на корейском языке, занявший первое место в данном чарте.

«Life Goes On» — вторая песня BTS, дебютировавшая под номером один в чарте после англоязычного сингла «Dynamite», который в августе трижды возглавлял музыкальный чарт. Сейчас данная композиция находится на третьей строчке чарта.

Ранее пятый студий альбом группы «Be» занял первую строчку чарта альбомов Billboard 200.

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Billboard Hot 100 — еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад ста наиболее популярных в США песен. Фактически он является официальным хит-парадом США — самого крупного национального музыкального рынка в мире.