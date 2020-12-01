Москва, , 09:34 — REGNUM В Москве завершился 10-й Международный кинофестиваль «Кино без преград». Приз за лучшую режиссерскую работу жюри присудило жительнице Польши Александре Мазонь за кинокартину «Лето». Об этом передает Polskie Radio 24.

На фестивале были представлены две картины из Польши: «Ондына» Томаша Сливиньского и «Лето» Александры Мазонь. Последний фильм получил приз за лучшую режиссуру. Всего в конкурсе приняли участие 50 лучших фильмов, отобранных из присланных из 56 стран мира 900 кинокартин.

В сюжете победившего фильма «Лето» рассказывается о 30-летней жительнице Польши Катажине, которая, несмотря на выдающиеся артистические способности, предпочитает работать с дошкольниками, а не заниматься артистической карьерой. Мать не принимает её решение. Конфликт между матерью и дочерью, а вместе с тем и драма обеих главных героинь, усугубляется тем, что девушка неизлечимо больна.

В категории короткометражных фильмов самую высокую оценку жюри получил фильм французского режиссера Элиотта Феттвайса «Брокколи». Награда в категории документальных фильмов досталась швейцарской постановке Фанни Браунинг «Путешествие. История любви».