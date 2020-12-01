Токио, , 07:30 — REGNUM В сети появилась информация о третьем полнометражном фильме «Моя геройская академия», который будет снят на основе популярного манга и аниме-сериала. Об этом 1 декабря сообщил портал Comicbook.

Компания Shueisha подтвердила, что премьера картины запланирована на лето 2021 года. Стало также известно, что создатель манги Кохэй Хорикоси, отказавшийся участвовать в проектах первых двух фильмов, внесёт свой вклад в создание новых персонажей, которые появятся в третьем. Должность режиссёра вновь займёт Кенджи Нагасаки, а сценарий напишет Ёсуке Курода.

Напомним, первый полнометражный фильм «Моя геройская академия. Фильм» (My Hero Academia: Heroes Rising) вышел на экраны 3 августа 2018 года. Премьера второй картины «Моя геройская академия: восстание героев» состоялась 20 декабря 2019 года.

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