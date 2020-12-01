Лос-Анджелес, США, , 07:18 — REGNUM Актриса Маккензи Дэвис рассказала о том, какое продолжение планировали выпустить создатели фильма «Терминатор: Тёмные судьбы». Об этом 1 декабря сообщил портал Comicbook.

Во время выступление в подкасте Happy Sad Confused Дэвис соообщила, что они собирались снять картину, сюжет которой исследовал бы ту временную реальность, из которой пришла её героиня Грэйс.

«Мол, воскресения нет (Грэйс погибает в конце фильма — ИА REGNUM), но она пришла из будущего, так что…», — сказала Дэвис, отказавшись выдать больше информации о сюжете возможного сиквела.

Стоит отметить: ранее актриса заявила, что после провала картины в прокате идея о том, что в ближайшее время может быть выпущен седьмой фильм франшизы ей лично кажется «безумной». Киностудия Skydance в свою очередь заявила, что пока у неё нет планов на выпуск новых картин серии.

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