Лос-Анджелес, США, , 05:25 — REGNUM Джордж Клуни ответил на вопрос журналистов о том, появится ли он в будущем кинокомиксе «Флэш» в роли Бэтмена, вместе с Беном Аффлеком и Майклом Китоном. Об этом 1 декабря сообщил портал Cinema Blend.

«Забавно — вы заметите, они мне не звонили! Почему-то мне не позвонили. Они не просили мои соски», — сказал Клуни, сделав отсылку к известному мему, связанному с костюмом его версии Бэтмена, на котором были изображены соски.

Автор статьи отметил, что технически Джордж Клуни сыграл того же Бэтмена, что и Майкл Китон, несмотря на серьёзные отличия в картинах Тима Бёртона и Джоэла Шумахера. Таким образом, он пришёл к выводу, что у команды проекта «Флэш» не было необходимости привлекать актёра.

Напомним, в мае 2015 года Джордж Клуни извинился перед поклонниками за то, что снялся в картине «Бэтмен и Робин», отметив, что он очень плохо сыграл супергероя. Позже, в июне 2017-го аналогичные извинения зрителям также принёс Джоэл Шумахер. Режиссёр пояснил, что он изначально не хотел делать продолжение кинокомикса «Бэтмен навсегда», однако его в итоге уговорило руководство Warner Bros.

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