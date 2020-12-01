Лос-Анджелес, США, , 05:10 — REGNUM Питер Динклэйдж присоединился к проекту фильма-перезагрузки «Токсичный мститель» (Toxic Avenger). Об этом 1 декабря сообщил портал The Wrap.

Производством фильма будет заниматься студия Legendary, источники издания сообщили, что она уже заключила с Динклэйджем соответствующий контракт. В качестве сценариста и режиссёра перезагрузки выступит Мэйкон Блэр, которого зрители знают по работе над таким проектами, как «В этом мире я больше не чувствую себя как дома», «Зелёная комната», «Катастрофа» и другими.

Напомним, Питер Динклэйдж исполнил роль Тириона Ланнистера в популярном сериале «Игра престолов». Оригинальный фильм «Токсичный мститель» вышел на экраны в 1984 году, сняли его режиссёры Ллойд Кауфман и Майкл Херц. Сюжет этого необычного супергеройского фильма рассказывает о том, как неудачник, попавший в чан с токсичными отходами, получает ужасающую внешность, но при этом становится невероятно силён.

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