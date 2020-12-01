Лос-Анджелес, США, , 03:50 — REGNUM Сценарий будущего фильма «Мир Юрского периода: Власть» (Jurassic World: Dominion) был изменён с целью адаптировать сюжет фильма к тому, что произошло в мире в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 1 декабря сообщил портал Cinema Blend.

Об этом журналистам во время очередного интервью сообщил актёр Джефф Голдблюм. Он напомнил, что его персонаж (доктор Ян Малкольм) всегда говорил о хрупкости мира, о необходимости глобального сотрудничества, а также об этичном использовании науки, которое необходимо для объединения людей в большую семью на базе доверия.

«Так что все эти вещи сейчас, как вы можете себе представить, более актуальны, чем когда-либо. Во многих аспектах этого сюжета есть и другие вещи, которые мы как бы находим уместными», — сказал Голдблюм, отметив, что есть и другие «деликатные» моменты в сценарии, которые сейчас «настраиваются и корректируются».

Ранее премьеру фильма «Мир Юрского периода: Власть» перенесли на 10 июня 2022 года. В сентябре 2020-го продюсер проектаПатрик Кроули сообщил журналистам, что создатели картины потратили около $3 млн только на коронавирусные тесты, которые периодически проходили члены команды проекта и обслуживающий их персонал.

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