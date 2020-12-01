Нью-Йорк, США, , 03:20 — REGNUM Писатель, режиссёр и продюсер Чарли Брукер работает над проектом псевдодукументального сериала, сюжет которого расскажет о том, что происходило в 2020 году. Об этом 1 декабря сообщил портал Deadline.

Шоу выйдет на потоковом сервисе Netflix. Стало известно, что в реализации проекта принимает участие Хью Грант. Пока нет никакой информации о сюжете, однако актёр сообщил, что он будет играть «отталкивающего» историка, который носит парик.

Зрители знают Чарли Брукера по работе над сериалом «Чёрное зеркало». Стоит отметить, что в мае 2020 года писатель сказал, что не работает над шестым сезоном шоу, а занимается написанием комедийных сценариев. Он пояснил, что сейчас люди вряд ли захотят смотреть нечто, основанное на мрачных сюжетах про «крах общества».

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