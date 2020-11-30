Париж, , 15:37 — REGNUM Лауреатом престижной литературной награды Франции — Гонкуровской премии — в нынешнем году стал французский писатель Эрве Ле Телье за свой роман «Аномалия» (Anomalie). Об этом 30 ноября сообщает CNews.

Данное решение было объявлено президентом Гонкуровской академии Дидье Декуэном на совещании жюри, которое из-за пандемии коронавируса в первый раз проходило не в ресторане Drouant в Париже, а в формате онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Гонкуровской премии был удостоен французский писатель Жан-Поль Дюбуа за произведение «Не все люди живут одинаково» (Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon).