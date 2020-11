Вашингтон, , 14:29 — REGNUM Южнокорейская группа BTS в пятый раз возглавила чарт альбомов Billboard 200. Об этом сообщает KBS со ссылкой на одноимённый американский еженедельник.

Согласно данным, опубликованным 29 ноября, пятый студийный альбом группы «BE» занял первую строчку рейтинга с показателем 242 тыс. проданных за неделю копий.

С июня 2018 года по февраль 2020 года музыкальный чарт Billboard 200 возглавили четыре альбома южнокорейской группы. Среди них «Love Yourself: Tear», «Love Yourself: Answer», «Map of the Soul: Persona» и «Map of the Soul:7».

Billboard 200 — список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.