Лондон, , 12:48 — REGNUM В сети появился новый трейлер рождественского эпизода сериала «Доктор Кто». Его опубликовали 29 ноября на официальном YouTube-канале шоу.

В новом эпизоде Доктору (Джоди Уиттакер) предстоит сбежать из темницы. В это время её союзники будут сражаться с инопланетянами Далеками за Землю.

Напомним, рождественский эпизод «Доктора Кто» выйдет на канале BBC One 1 января 2021 года. Известно, что в этой серии вернётся капитан Джек Харкнесс в исполнении Джона Бэрроумана.

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