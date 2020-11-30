Лос-Анджелес, США, , 12:23 — REGNUM Энтузиаст с ником britedit показал, как мог бы выглядеть Человек-паук Тома Холланда в чёрном костюме. Об этом 30 ноября сообщает портал ComicBook.

Художник нарисовал костюм-симбиот на основе существующего костюма Человека-паука. Пользователи в комментариях заявили, что они хотели бы увидеть этот облик любимого супергероя на больших экранах.

Напомним, чёрный костюм неоднократно появлялся в комиксах, мультфильмах и фильмах о Человеке-пауке. Пока неизвестно, добавят ли его в картины с участием Тома Холланда.

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