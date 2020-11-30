Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM Памятник архитектуры начала 20 века, расположенный в центре Ростова-на-Дону и пострадавший от огня в ночь на 23 ноября, не будет исключён из списка объектов культурного наследия. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«По информации комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области, в результате пожара произошло обрушение конструктивных элементов здания, что не является физической утратой объекта культурного наследия, в связи с чем исключить здание из реестра объектов культурного наследия не представляется возможным», — уточнила заместитель главы администрации Светлана Камбулова.

ИА REGNUM сообщало, что пожар в здании 1902 года (по некоторым данным, 1914 года) постройки вспыхнул около 00:15 мск 23 ноября. Несколько пожарных расчётов около 20 часов вели борьбу с огнём. Площадь возгорания составила 450 кв. метров. В результате пожара в здании рухнули перекрытия.

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