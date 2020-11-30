Лос-Анджелес, США, , 12:15 — REGNUM Глава Marvel Studios Кевин Файги почтил память Чедвика Боузмана в день рождения актёра. Об этом 29 ноября сообщил портал ComicBook.

https://twitter.com/Kevfeige/status/1333167510527430656

Файги написал, что он скучает по Чедвику Боузману. Он также опубликовал на своей странице в Twitter видеоролик, посвящённый актёру и его роли Чёрной Пантеры в фильмах Marvel Studios.

Напомним, американский актёр Чедвик Боузман скончался 28 августа 2020 года. Причиной смерти стал рак толстой кишки в четвёртой стадии.

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