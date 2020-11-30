Чебоксары, 30 ноября 2020, 11:30 — REGNUM В Чувашии в международный оперный фестиваль, который проводится 30 лет, власти хотят «вдохнуть новую жизнь, сделать его более масштабным». В республике в части его проведения фестиваля «где-то отстали, где-то шаг назад сделали» и нужно «вносить новое». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 ноября, заявили глава Чувашии Олег Николаев и первый вице-премьер Михаил Ноздряков в ответ на позитивный рапорт министра культуры Светланы Каликовой.
Планёрка началась с обсуждения трёх «больших фестивалей», которые прошли в Чувашии осенью. Это балетный и оперный праздники, а также кинофестиваль.
Министр культуры Светлана Каликова в своём отчёте отметила, что, «конечно, ярчайшим событием стал международный оперный фестиваль», в рамках которого «три спектакля получили трансляцию на всю Россию» и зафиксировано «более 52 тыс. просмотров в онлайн-режиме».
На что отреагировал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, заявивший, что «эти события стали даже поважнее принятия бюджета». И особое внимание уделил оперному фестивалю, отметив, что, «кроме слов благодарности и положительных эмоций, нам нужно и в каких-то вопросах посмотреть более критично».
Светлана Каликова отмолчалась.
Олег Николаев поддержал министра финансов, поручив министерству культуры провести серьёзный анализ в проведения фестиваля, его формата и мероприятий, включив поручение в протокол совещания.
Как сообщало ИА REGNUM, XXX Международный оперный фестиваль имени М. Д. Михайлова прошёл с 20 по 29 ноября. Он открылся премьерой спектакля «Капулетти и Монтекки» Винченцо Беллини в постановке чувашского государственного театра оперы и балета. Также были представлены оперы Джузеппе Верде «Аида» и «Бал-маскарад», где главные партии исполнили солисты Мариинского и Михайловского театр театров, волгоградской Царицынской оперы. Также состоялись концертная программа «Реквием» и гала-концерт.
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