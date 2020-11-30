Лондон, , 09:53 — REGNUM Новый альбом южнокорейской группы BTS вошёл в топ-3 британского музыкального чарта UK Official Chart. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, пятый студийный альбом группы «Be» занял вторую строчку рейтинга.

Известно, что первое место в чарте досталось рождественскому альбому Майкла Болла и Алфи Бо «Together at Christmas».

Кроме того, на прошлой неделе три музыкальные композиции из пятого альбома вошли в топ 100 чарта UK Official Singles Chart. Композиция «Life Goes On» заняла 10-е место в чарте, «Dynamite» — 37-е место, а трек «Blue&Grey» — 66-е место.

Ранее студийный альбом BTS занял лидирующую позицию в чартах iTunes Top Songs в 90 странах.

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