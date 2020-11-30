Лос-Анджелес, США, 30 ноября 2020, 09:49 — REGNUM Премьера сиквела приключенческого фильма «Соник в кино» может состояться 8 апреля 2022 года. Об этом 29 ноября сообщило издание Eurogamer.
Рабочее название фильма — «Изумрудный холм». Его съёмки должны начаться в марте 2021 года.
Напомним, «Соник в кино» — это экранизации серии популярных видеоигр о говорящем еже Сонике. Её премьера состоялась 20 февраля 2020 года.
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