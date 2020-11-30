Иерусалим, , 02:20 — REGNUM Золотую бусину в форме цветка, возраст которой может достигать трёх тысяч лет, нашёл девятилетний мальчик в Иерусалиме. Об этом 29 ноября сообщает The Jerusalem Post.

Древняя бусина, изготовленная из маленьких золотых гранул, спаянных в виде цветка, была обнаружена ребёнком в ходе работ по влажному просеиванию почвы с Храмовой горы. Свою находку мальчик отнёс археологу, наблюдавшему за проведением работ. Специалист сперва принял бусину за современное ювелирное изделие, настолько хорошо она сохранилась.

Только во время сортировки найденных артефактов археолог отметил, что бусина напоминает изделия, произведённые во времена Первого храма (950—586 год до н. э.), которые встречались ранее. Таким образом, возраст найденной золотой бусины, предположительно, достигает трёх тысяч лет. Изделия из золота этого периода встречаются крайне редко, так как в те времена ювелиры использовали золото со значительной примесью серебра.

Бусина выполнена в форме цветка цилиндрической формы с отверстием посередине, её диаметр составляет шесть мм, а высота цилиндра четыре мм. Изделие представляет собой четыре слоя крошечных золотых шариков, спаянных между собой в технике грануляции. Специалисты отмечают, что процесс образования гранул-шариков в те времена требовал от ювелира высочайшего уровня мастерства. Предполагается, что бусина могла быть частью украшения, принадлежавшего какой-либо важной персоне, посетившей храм.

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