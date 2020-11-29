Тюмень, , 22:41 — REGNUM Власти Тюмени продают объект культурного наследия «Пожарная каланча». Стартовая цена на торгах — 22,1 млн рублей, сообщается на электронной торговой площадке «Российский аукционный дом».

Продаётся как сама смотровая башня, так и рядом стоящее двухэтажное административное здание с земельными участками в 14 соток.

Заявки на участие в торгах подаются до 13 декабря, сам аукцион состоится 21 декабря при наличии желающих приобрести исторический объект.

Пожарная каланча построена в начале XX века. Её использовали, как смотровую площадку высотой 12 метров. Она является уникальным образцом промышленной архитектуры. В августе крышу пожарной каланчи повредил огонь во время пожара.