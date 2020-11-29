Москва, , 16:07 — REGNUM Премьера художественного фильма «Зоя» о жизни и подвиге Зои Космодемьянской запланирована на 28 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества.

Работа над фильмом «Зоя» на Киностудии имени Горького была завершена в августе 2020 года. Режиссёрами фильма стали Леонид Пляскин и Максим Бриус, главную роль исполнила Анастасия Мишина. Художественный фильм расскажет историю короткой жизни Зои Космодемьянской, ушедшей во время Великой Отечественной войны добровольцем в диверсионно-разведывательную группу штаба Западного фронта.

Впервые картина будет показана в рамках XXVIII Фестиваля российского кино «Окно в Европу», который пройдет в Выборге c 7 по 13 декабря 2020 года. В прокат фильм выйдет 28 января 2021 года.

Зоя Космодемьянская в 1941 году в составе диверсионно-разведывательной группы была заброшена на территорию, оккупированную гитлеровской Германией. Во время выполнения приказа о сожжении оккупированных населённых пунктов она была захвачена нацистами и казнена. Космодемьянская посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.