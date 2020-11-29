Калькутта, Индия, 29 ноября 2020, 14:30 — REGNUM В экспозицию Мемориального музея Виктории после реставрации возвращена работа русского художника Василия Верещагина «Шествие слонов. Въезд принца Уэльского в Джайпур в 1876 году». Об этом сообщил глава музея Джаянта Сенгупта агентству ТАСС.
Эта работа была убрана из выставочного зала музея более 20 лет назад. Реставрационные работы осложнялись тем, что полотно является одним из крупнейших в мире. Размер картины составляет 497,84 см на 695,96 см.
«Нам даже пришлось сооружать специальный подъёмник для работы специалистов на разных уровнях. Эта реставрация — уникальная операция», — объяснил глава музея.
Картина «Шествие слонов. Въезд принца Уэльского в Джайпур в 1876 году» попала в музей в Калькутте, сменив несколько владельцев. Первоначально её приобрёл американский предприниматель Эдвард Мэлли, после этого картина перешла вице-королю Индии лорду Керзону. В Мемориальный музей Виктории полотно русского художника передал его последний владелец — махараджа Джайпура.