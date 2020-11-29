Вашингтон, , 09:58 — REGNUM В предполагаемом фильме по мотивам биографии бывшего президента США Барака Обамы главную роль сможет сыграть рэпер Обри Дрейк Грэм. Об этом экс-президент США рассказал в интервью Complex.

Барак Обама

С инициативой создания подобного фильма ранее выступил сам рэп-исполнитель. Дрейк выразил надежду, что кто-то возьмётся за съёмку фильма про жизнь Барака Обамы, отметив, что готов сыграть главную роль.

В интервью Complex экс-президент США выразил уверенность, что Дрейк хорошо справится с этой ролью. Он добавил, что эту идею точно одобрят его дочери Малия и Саша Обама.

Канадский рэп-исполнитель Дрейк работал в кинематографе ещё до выпуска дебютного альбома. Первую известность ему принесла роль в телевизионном сериале «Деграсси: Следующее поколение».