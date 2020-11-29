Тюмень, , 08:23 — REGNUM В Тюмени инициативные граждане, участники проекта «Мы жили» хотят создать музей под открытым небом на Текутьевском кладбище. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Текутьевское кладбище — признанный памятник истории, на котором похоронены знаменитые тюменцы. На нём покоятся ветераны Гражданской и Великой Отечественной войн, участники штурма Зимнего дворца и строители Круглой бани. Некрополь был открыт в 1885 году и перестал действовать в 1962 году.

Активисты из проекта «Мы жили» уже завершили опись Текутьевского кладбища. Кладбищенская книга сгорела ещё в девяностых годах прошлого века и работа велась практически с нуля. Тюменцы насчитали здесь 12 тыс. захоронений, идентифицировано из них лишь две тысячи. Следующий шаг — поиск информации в архивах и через родственников похороненных, а также создание сайта.

Для создания сайта необходима помощь картографов и программистов. Также собираются истории похороненных на нём. Через частные истории можно изучать историю города, считают создатели проекта.