Екатеринбург, , 08:01 — REGNUM Главный приз XXXI Открытого фестиваля документального кино «Россия» получил фильм «Спецы» Анны Драницыной. Церемония закрытия транслировалась на сайте фестиваля.

Фестиваль документального кино проводился в Екатеринбурге при поддержке Минкультуры РФ с 23 по 28 ноября. В последний день фестиваля были названы лучшие фильмы кинофорума.

Главный приз фестиваля получила режиссёр из Санкт-Петербурга Анна Драницына за фильм «Спецы». Лучшим телевизионным фильмом признана работа «Дальстрой. Линия фронта» режиссёра Анастасии Якубек. Призом зрительских симпатий были отмечены фильмы «Битва за Крым» режиссёров Валерия Тимощенко и Станислава Ставинова и картина «Как некий херувим» Елены Дубковой.

В рамках фестиваля проводились не только показы документальных фильмов, но и их обсуждение в формате круглого стола. В этих мероприятиях приняли участие режиссёры, сценаристы, операторы и постоянные зрители фестиваля.

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