Варшава, , 02:34 — REGNUM Финал международного музыкального конкурса «Детское Евровидение — 2020» состоится в формате телемоста. Об этом организаторы сообщили на официальном сайте конкурса.

Организатором «Детского Евровидения — 2020» является Польша. Ведущие музыкального конкурса будут находиться в студии в столице Польши, городе Варшаве. Каждый участник будет исполнять композицию из студии в своей стране. Финалистами конкурса стали юные музыканты из 12 стран мира: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

Откроет финальный этап конкурса участница из Германии. Россию будет представлять 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, она выступит девятой с песней «Мой новый день» (My New Day). Проголосовать зрители смогут за трёх участников конкурса, в том числе и за представителя своей страны. Интернет-голосование было запущено уже 27 ноября на официальном сайте конкурса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о скандале с голосованием на отборочном туре «Детского Евровидения».

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