Лос-Анджелес, США, , 15:35 — REGNUM Американский актёр Курт Рассел хочет, чтобы роль Санта-Клауса стала в его карьере последней. Об этом 28 ноября сообщает портал ComicBook.

О решении актёра закончить свою карьеру на роли Санта-Клауса рассказал кинорежиссёр Крис Коламбус. Вместе с Расселом они работали над фильмом «Рождественские хроники 2», где актёр сыграл знаменитого сказочного персонажа.

Напомним, «Рождественские хроники» — это серия комедийных праздничных фильмов от Netflix. В обеих картинах Курт Рассел исполнил роль Санта-Клауса.