Лондон, , 11:33 — REGNUM В праздничном эпизоде телесериала «Доктор Кто» пришельцы Далеки получат новый дизайн. Об этом 27 ноября сообщило издание Entertainment Weekly.

https://twitter.com/stxrs_jones/status/1331936539279060992

Первое изображение новой внешности Далеков появилось на обложке журнала Radio Times. Мнения фанатов по поводу смены облика разделились: одни поклонники сериала одобрили новый дизайн, другие же остались недовольны подобными нововведениями.

Напомним, «Доктор Кто» — это популярный научно-фантастический сериал о путешествиях во времени и пространстве. Рождественский выпуск должен выйти в зимние праздники на канале BBC One.

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