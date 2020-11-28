Москва, , 10:21 — REGNUM Крупнейшая в России сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» проведёт показ отреставрированных мультфильмов студии «Союзмультфильм». Об этом сообщает Бюллетень Кинопрокатчика.

Специалисты «Союзмультфильма» проводили реставрацию картин вручную. Процедура восстановления включала оцифровку оригинальной плёнки с последующей очисткой каждого кадра от целлулоидной пыли и возможных повреждений.

«Настоящие произведения киноискусства с годами раскрываются новыми гранями, и мы рады, что благодаря нашему проекту у детей и взрослых появилась возможность по достоинству оценить шедевры отечественной анимации», — прокомментировала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Показ восстановленных мультфильмов в кинотеатрах многих городов России начнётся 5 декабря. Первая программа показа состоит из четырёх сборников:

Сборник 1: «Гирлянда из Малышей» и «Сказка о царе Салтане».

Сборник 2: «Обезьянки, вперёд!» и «Двенадцать месяцев».

Сборник 3: «Великое закрытие» и «Снежная королева».

Сборник 4: «Варежка» и «Топтыжка».

Отмечается, что первая программа составлялась с учётом 100-летнего юбилея режиссёра Леонида Шварцмана, пришедшегося на 2020 год. Он является художников одного из двух фильмов каждого сборника программы.

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