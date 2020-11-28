Москва, , 08:38 — REGNUM Музыкант Андрей Апухтин скончался 27 ноября. Об этом сообщила жена солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина Наталья Сенчукова на своей странице в социальной сети Instagram.

«В группе «Дюна» невосполнимая утрата. Сегодня ушёл из жизни замечательный человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет…» — сообщила Сенчукова.

Андрей Апухтин присоединился к группе «Дюна» в 1991 году через несколько лет после образования коллектива. Он играл на клавишных музыкальных инструментах.

Группа «Дюна» была образована в 1987 году. Широкую известность коллективу принесла шуточная песня «Страна Лимония», вышедшая в 1991 году.