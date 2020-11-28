Москва, , 05:27 — REGNUM Рейтинг самых популярных поп-звёзд в России, составляемый газетой «Культура», возглавили музыканты нового поколения — дуэт Miyagi & AndyPanda, Элджей, а третье место поделили Тимати и рейв-группа Little Big. Об этом 27 ноября сообщили на сайте издания.

В пятёрку наиболее популярных звёзд вошли также Zivert и Morgenshtern. Они потеснили со своих позиций представителей традиционной российской эстрады Филиппа Киркорова, Полину Гагарину и Сергея Лазарева, отметили в издании.

«Лидерами рейтинга стали те артисты, чьи песни входят в чарты стриминговых сервисов, клипы набирают больше всего просмотров, а на страницы в соцсетях подписано больше людей», — подчеркнули составители рейтинга.

Отмечается, что при начислении баллов артистам в учёт принимались не только просмотры, но и периодичность живых выступлений, а также учитывались данные опроса ВЦИОМ и рейтинга доверия «Ромир».

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