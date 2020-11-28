Киев, , 03:57 — REGNUM Деньги в рамках программы экстренной финансовой помощи Украине отказался предоставлять Международный валютный фонд (МВФ), заявил украинский министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала «1+1».

"Скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce», — отметил глава минфина.

Он объяснил, что МВФ таким образом напоминает Киеву о необходимости работать согласно действующей программы, выполняя ее условия и правила.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансов Ярослав Железняк заявил, что запланированное на Украине повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн., пришлось отложить из-за требований МВФ.

В этот же день Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета Украины на 2020 год составляет $3 млрд. По его словам, эти средства должны были поступить от международных организаций, но выплаты заморозили.

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