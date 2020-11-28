Тегеран, , 09:23 — REGNUM 27 ноября официальный представитель 16-го Международного кинофестиваля сопротивления Мехди Азими Мирабади заявил об успешном завершении данного мероприятия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Церемония завершения мероприятия проходила с соблюдением санитарных протоколов в присутствии организаторов, судей и тех, кто был отобран в различных секциях кинофестиваля», — заявил иранский представитель.

Мирабади отметил, что он был приятно удивлен тем, что Ирану все же удалось провести это кинособытие. «В связи со вспышкой коронавируса и введенными ограничениями кинофестиваль состоялся в режиме онлайн», — подчеркнул он.

Азими Мирабади отметил, что секретариат фестиваля получил работы на английском, арабском и персидском языках. Далее иранец заявил, что количество отправленных работ демонстрирует примерно четырехкратный рост по сравнению с показателем предыдущего фестиваля.

По его словам, в ходе данного мероприятия судьи оценили более 4000 работ из 135 стран мира.