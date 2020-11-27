Лос-Анджелес, США, , 15:18 — REGNUM Из сериала «Мандалорец» убрали «парня в джинсах», который ранее стал популярным интернет-мемом. Об этом 27 ноября сообщает портал ComicBook.

Героя мемов убрали из четвёртого эпизода «Мандалорца» прямо перед выходом новой серии. Всё ещё неизвестно, кем был этот член съёмочной группы.

Напомним, фанаты обнаружили, что в одной из сцен четвёртого эпизода второго сезона «Мандалорца» на заднем плане стоит один из членов съёмочной группы. В сети его прозвали «парень в джинсах» и сравнили со стаканчиком кофе из «Игры престолов».

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