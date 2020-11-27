Москва, , 15:12 — REGNUM В России из-за введенных коронавирусных ограничений одни артисты стали массово понижать гонорары, а другие и вовсе остались без работы. Об этом сообщил концертный директор советской певицы Софии Ротару Сергей Лавров.

По его словам, стоимость частных новогодних выступлений Кристины Орбакайте, Леонида Агутина и Анжелики Варум раньше стоила около 3,5 млн рублей, сейчас они приняли решение сократить эту сумму почти вдвое.

«Да, теперь их можно пригласить за два миллиона рублей. Они это сделали, чтобы хоть что-то получить. Но спроса нет», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем, уточнил он, сама Ротару получает гонорар в валюте, стоимость ее выступлений из-за курсовой разницы выросла. По-хорошему, «ей надо снизить сумму до 20−30 тысяч евро, но она этого не делает», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров сообщил, что за одно выступление София Ротару получает порядка 100 тысяч евро. Таких концертов, как правило, она дает два-три в месяц. Таким образом, за время пандемии певица потеряла 42 миллиона.

Отметим, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в праздничных программах по ТВ из самых популярных российских звезд жители России хотят увидеть, прежде всего,Аллу Пугачеву, Николая Басковаи Филиппа Киркорова, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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