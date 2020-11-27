Новосибирск, , 14:29 — REGNUM На 13 млрд рублей увеличено финансирование национального проекта «Культура». Об этом 27 ноября сообщила министр культуры России Ольга Любимова в ходе своей рабочей поездки в Новосибирскую область.

«Изменения уже происходят, бюджет национального проекта «Культура» увеличится на 13 млрд рублей, это действительно большая радость», — приводит её слова пресс-служба Минкультуры РФ.

Также Любимова уточнила, что теперь в нацпроект «Культура» также включили ремонт и реконструкцию детских школ искусств, государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам, стипендии творческим деятелям.

Кроме того, глава российского ведомства по культуре отметила, что музыкальные школы часто пребывают в тяжёлом состоянии, когда им не хватает музыкальных инструментов и учебно-методических пособий и указала, что благодаря нацпроекту возглавляемое ею ведомство рассчитывает исправить эту ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростов-на-Дону с рабочей поездкой прибыл заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и ему доложили о реализации нацпроектов в регионе.