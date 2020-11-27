Элиста, , 13:38 — REGNUM В Республике Калмыкии 10 декабря отметят национальный праздник Зул, символизирующий встречу Нового года и начало зимы. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.

«В соответствии с ч. 7 ст. 4 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», ст. 1 закона Республики Калмыкия «О праздничных и памятных днях в Республике Калмыкия» и в целях дальнейшего развития национально-культурных традиций калмыцкого народа, постановляю объявить 10 декабря 2020 года Днем национального праздника «Зул», — говорится в документе.

Национальный праздник Зул, название которого происходит от обычая зажигать лампады, отмечается ежегодно с октября 2004 года. Для жителей Калмыкии Зул является нерабочим днём.