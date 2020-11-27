Нальчик, , 13:14 — REGNUM Театральные коллективы семи субъектов Северного Кавказа съедутся на будущей неделе в Кабардино-Балкарию. Здесь 3 декабря стартует Международный фестиваль национальных драматических театров «Южная сцена-100», сообщили в министерстве культуры региона.

В числе участников фестиваля театры из Абхазии, Дагестана, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Кабардино-Балкарии.

Организаторы фестиваля отмечают, что в условиях пандемии коронавируса, мероприятие будет проводиться с особыми мерами предосторожности, связанными с соблюдением санитарно-эпидемических правил, выданных Роспотребнадзором. Спектакли будут транслироваться в интернете.

В программе фестиваля театральные постановки, созданные по мотивам таких известных авторов, как Эдуардо Де Филиппо, Виктор Розов, Ганс Христиан Андерсен, Василий Шукшин, Борис Васильев и других. Открывать фестиваль будет спектакль Кабардинского государственного драматического театра им. А. Шогенцукова ⠀"Черкесская Жизель».