Берлин, , 11:25 — REGNUM Члены муниципального совета столицы Германии, Берлина, проголосовали за переименование улицы, названной в честь колониального губернатора, обвиняемого в убийствах местного населения в Восточной Африке. Об этом сообщает ВВС Swahili. По информации репортеров телерадиокомпании, улицу было предложено переименовать в честь ведущей активистки движения за независимость Танзании и первой женщины в кабинете министров страны Люси Ламек.

Виссманн-штрассе, названную в честь Германа фон Виссманна, переименуют в Люси-Ламек-штрассе.

Фон Виссманн был губернатором Германской Восточной Африки (в настоящее время на этой территории располагаются Танзания, Бурнуди и Руанда) в конце XIX века.

Berlin Postkolonial, одна из групп, призывавших к переименованию улицы, поприветствовала решение властей. В заявлении группы говорилось, что текущая кампания помешала «дальнейшему почитанию» фон Виссмана и поставила на его место «танзанийскую женщину, которая активно выступала против колониализма и расизма».

«Виссманн был расистским военным преступником. Люси Ламек выступает за недооценённый вклад танзанийских женщин на борьбу за нашу независимость», — заявила танзанийская активистка Мняка Суруру Мбору.