Пекин, , 07:38 — REGNUM Китай запустил более 700 тыс. базовых станций 5G и обеспечил свыше 180 млн терминальных соединений на октябрь текущего года, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Замминистра промышленности и информационных технологий КНР Лю Лихун, раскрыл цифры на Всемирной конференции 5G, которая открылась в 26 ноября в Гуанчжоу, столице провинции Гуандун на юге Китая.

По словам Лю, технология 5G в стране ускоряет интеграцию с реальной экономикой, по мере увеличением числа терминалов со все большим количеством областей применения, таких как интеллектуальное производство, здравоохранение, энергетика и сельскохозяйственный сектор.

До сих пор в Китае было лицензировано 253 типа терминалов 5G, в том числе 218 типов мобильных телефонов 5G, сказал он.

По данным Глобальной ассоциации поставщиков мобильной связи, по состоянию на середину ноября 122 оператора связи в 49 странах и регионах запустили услуги 5G. По оценкам, к концу этого года число глобальных коммерческих сетей 5G достигнет 180.