Сямэнь, Китай, , 03:52 — REGNUM В городе Сямэнь провинции Фуцзянь на востоке Китая стартовала 33-я кинопремия «Золотой петух», сообщает 26 ноября агентство Синьуха.

На мероприятии, которое продлится до 28 ноября, конкурсанты будут соревноваться в 19 номинациях премии. В шорт-лист состоит из 41 фильма, отобранного из 155 картин.

В их число входят спортивный фильм «Прыжок» о китайской женской волейбольной команде с известной актрисой Гун Ли в главной роли, а также блокбастер 2019 года, повествующий о важных исторических событиях Китая за последние семь десятилетий «Я и моя Родина».

Во время выставки будет показано более 20 отечественных фильмов, а также были приняты меры для демонстрации международных фильмов, а также фильмов, произведенных китайскими Гонконгом, Макао и Тайванем.

Премия «Золотой петух», учрежденная в 1981 году, является национальным мероприятием, спонсируемым Китайской федерацией литературных и художественных кругов и Китайской Киноассоциацией.