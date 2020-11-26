Нижний Новгород, , 17:08 — REGNUM Пианист Даниил Трифонов поборется за престижную музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки». В 2018 году 29-летний музыкант уже получил заветный приз. Об этом пишут нижегородские СМИ сегодня 26 ноября.

Известный пианист Даниил Трифонов родился в Нижнем Новгороде в 1991 году, начал играть на фортепиано в пять лет. За свою карьеру он тал многократным лауреатом российских и международных музыкальных конкурсов, сейчас регулярно выступает на крупнейших сценах мира.

«В 2018 году Трифонов получил «Грэмми», выиграв в номинации «Лучшее классическое инструментальное соло» за цикл «Трансцендентные этюды» Ференца Листа. Издание Forbes неоднократно включало нижегородского композитора в рейтинг самых успешных молодых звезд», — пишет NN.ru.

Станет ли нижегородец двухкратным лауреатом премии станет известно 31 января 2021 года.