Лос-Анджелес, США, , 16:30 — REGNUM Netflix хотела показать фильм «Годзилла против Конга» на своём стриминговом сервисе. Об этом 25 ноября сообщило издание The Hollywood Reporter.

Источники издания сообщают, что Netflix была готова заплатить $200 млн за показ «Годзиллы против Конга» на своём сервисе. Однако WarnerMedia отказалась от сделки, так как планирует выпустить картину на HBO Max.

Напомним, премьера «Годзиллы против Конга» должна состояться в 2021 году. Режиссёром проекта выступит Адам Вингард.

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